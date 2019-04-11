السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يدشّن هوية جمعية " تراؤف "



حفر الباطن 06 شعبان 1440 هــ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس ، هوية جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة " تراؤف " ، بحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والجهات الخيرية ورجال الأعمال.

وشاهد سموه والحضور خلال الحفل المعد بهذه المناسبة فيلماً تعريفياً استعرضت فيه الجمعية منجزاتها طيلة 16 عاما والخدمات التي تقدمها في كافة المجالات البنائية والتنموية، وسعيها الحثيث لأداء دورها في منظومة التنمية الاجتماعية في دورها المنوط في تحقيق رؤية 2030.

وفي ختام الحفل كرّم سموه الرعاة والداعمين والشركاء والمساهمين في إنجاح ودعم ورعاية برامج الجمعية وخدماتها.

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09:37ت م

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