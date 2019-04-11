السعودية اليوم / "موهبة" تعرض تجربتها في الترجمة وإثراء المحتوى العربي.. وتدشن تعاونها مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية، الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي.

وتتنوع مشاركة "موهبة" في المؤتمر، حيث تشارك في الجلسات بورقة علمية في محور "العربية والتعريب والترجمة"، بعنوان: "إثراء المحتوى العربي في مجال الموهبة والإبداع"، تقدمها مدير إدارة البحوث والسياسات في "موهبة" سندس سليمان الوهيب؛ ، وتتناول مشروع الترجمة في "موهبة".

كما تشارك المؤسسة في جناح يجمع كلاً من مؤسسة "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، ويحوي ‏أبرز محطات التعاون بين "موهبة" والوزارة، والطموحات المستقبلية ‏للجهتين، وسيشهد الجناح توزيع دليل إصدارات "موهبة" العلمية.

وعلى هامش المؤتمر وفي يومه الأخير، تعقد "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية جلسة مشتركة بعنوان "نحو شراكة واعدة.. وزارة التربية والتعليم و"موهبة" وتطلقان برنامجاً ‏ لاكتشاف ورعاية الموهوبين"، لتدشين التعاون بين الجانبين، لخدمة عناصر مجتمع الموهبة والإبداع.

وسيتم خلال الجلسة عرض فيلم يحكي تاريخ الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين، يتحدث بعده كل من معالي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ‏ومعالي وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، حول آفاق التعاون المشترك في مجال تطوير ‏منظومة متكاملة للموهبة والإبداع، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة. والاستفادة من تجربة المملكة العربية

وأكد معالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، أهمية المؤتمر الدولي للغة العربية، لافتاً إلى دور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية، وقدرتها على تلبية حاجات العصر من العلوم والفنون.

وقال معاليه "إن مشاركة موهبة في هذا الحدث نابعة من حرص المؤسسة على دعم الأعمال الناجحة والمبادرات الخلاقة والتجارب الإبداعية في مختلف المجالات، ومن بينها ما يتعلق باللغة العربية".

وأوضح أن "موهبة" تسعى لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال الموهبة والإبداع، من خلال مشروع الترجمة الذي تتبناه المؤسسة، والذي جاء ليلبي ويواكب التطور المعرفي المتسارع في حركة التأليف في مجال الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أنه على الرغم من التراكم المعرفي الكبير في مجال تربية الموهوبين الذي تمتد جذوره لأكثر من نصف قرن، إلا أن حركة التأليف على

المستوى العربي لا تزال دون المستوى المطلوب، ولذا شاركت "موهبة" مؤخراً في معرض الرياض للكتاب من خلال فعالية "المؤلف الصغير" والذي لاقى إقبالا شديدا من الجمهور، ويأتي هذا استشعارا من موهبة لمسئولياتها والقيام بدورها في نشر ثقافة الموهبة والإبداع وتعزيزها في المجتمع، ودعم المكتبة العربية بالمراجع العلمية الأصيلة.

وأشار معالي الدكتور سعود المتحمي إلى أن عدد الكتب التي ترجمتها "موهبة" تجاوز 35 كتاباً، تناولت عدداً من القضايا المتنوعة في مجال الموهبة والإبداع والابتكار، إلى جانب ترجمة ما يزيد على 140 منهجاً تعليمياً في العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات، تتكون من العديد من الأنشطة المتقدمة؛ لتكون رديفاً لمناهج وزارة التعليم، إضافة إلى ترجمة ما يزيد على 18 وحدة إثرائية، ودليل تطبيقي لرؤساء البرامج والمدربين والمساعدين الأكاديميين، وأكثر من 17 مقالاً وتقريراً من جهات عالمية.

ونوّه الدكتور المتحمي بالتعاون والتنسيق بين "موهبة" ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، مؤكداً أنه يجسد علاقات البلدين التي تستند إلى أسس راسخة من ‏الأخوة والرؤى والمواقف المشتركة، وترتكز إلى موروث من التفاهم والتوافق ‏حول مجمل القضايا، كما تأتي امتداداً لما أرساه مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي ‏من ضرورة رسم رؤية تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين، ويعد المحور البشري ‏والمعرفي‎ ‎‏أحد محاوره الثلاثة الرئيسية.

وبيّن معالي الأمين العام أن تدشين التعاون بين "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، إحدى ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي جاءت لتعزز ما يصبو إليه مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، من تعاون لبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة، والاستفادة من ‏الموارد كافة، ومنها العنصر البشري المتمثل في الموهوبين والمبدعين والنابغين من أبناء البلدين.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية نحو 2000 شخصية من أكثر من 80 دولة، لمناقشة ما يقرب من 1000 بحث ودراسة وورقة عمل.

// انتهى //

08:43ت م

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الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واستشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية، الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي.وتتنوع مشاركة "موهبة" في المؤتمر، حيث تشارك في الجلسات بورقة علمية في محور "العربية والتعريب والترجمة"، بعنوان: "إثراء المحتوى العربي في مجال الموهبة والإبداع"، تقدمها مدير إدارة البحوث والسياسات في "موهبة" سندس سليمان الوهيب؛ ، وتتناول مشروع الترجمة في "موهبة".كما تشارك المؤسسة في جناح يجمع كلاً من مؤسسة "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، ويحوي ‏أبرز محطات التعاون بين "موهبة" والوزارة، والطموحات المستقبلية ‏للجهتين، وسيشهد الجناح توزيع دليل إصدارات "موهبة" العلمية.وعلى هامش المؤتمر وفي يومه الأخير، تعقد "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية جلسة مشتركة بعنوان "نحو شراكة واعدة.. وزارة التربية والتعليم و"موهبة" وتطلقان برنامجاً ‏ لاكتشاف ورعاية الموهوبين"، لتدشين التعاون بين الجانبين، لخدمة عناصر مجتمع الموهبة والإبداع.وسيتم خلال الجلسة عرض فيلم يحكي تاريخ الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين، يتحدث بعده كل من معالي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، ‏ومعالي وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي، حول آفاق التعاون المشترك في مجال تطوير ‏منظومة متكاملة للموهبة والإبداع، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلبة الموهوبين في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة. والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين والمبدعين.وأكد معالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، أهمية المؤتمر الدولي للغة العربية، لافتاً إلى دور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية، وقدرتها على تلبية حاجات العصر من العلوم والفنون.وقال معاليه "إن مشاركة موهبة في هذا الحدث نابعة من حرص المؤسسة على دعم الأعمال الناجحة والمبادرات الخلاقة والتجارب الإبداعية في مختلف المجالات، ومن بينها ما يتعلق باللغة العربية".وأوضح أن "موهبة" تسعى لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال الموهبة والإبداع، من خلال مشروع الترجمة الذي تتبناه المؤسسة، والذي جاء ليلبي ويواكب التطور المعرفي المتسارع في حركة التأليف في مجال الموهبة والإبداع، مشيراً إلى أنه على الرغم من التراكم المعرفي الكبير في مجال تربية الموهوبين الذي تمتد جذوره لأكثر من نصف قرن، إلا أن حركة التأليف علىالمستوى العربي لا تزال دون المستوى المطلوب، ولذا شاركت "موهبة" مؤخراً في معرض الرياض للكتاب من خلال فعالية "المؤلف الصغير" والذي لاقى إقبالا شديدا من الجمهور، ويأتي هذا استشعارا من موهبة لمسئولياتها والقيام بدورها في نشر ثقافة الموهبة والإبداع وتعزيزها في المجتمع، ودعم المكتبة العربية بالمراجع العلمية الأصيلة.وأشار معالي الدكتور سعود المتحمي إلى أن عدد الكتب التي ترجمتها "موهبة" تجاوز 35 كتاباً، تناولت عدداً من القضايا المتنوعة في مجال الموهبة والإبداع والابتكار، إلى جانب ترجمة ما يزيد على 140 منهجاً تعليمياً في العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات، تتكون من العديد من الأنشطة المتقدمة؛ لتكون رديفاً لمناهج وزارة التعليم، إضافة إلى ترجمة ما يزيد على 18 وحدة إثرائية، ودليل تطبيقي لرؤساء البرامج والمدربين والمساعدين الأكاديميين، وأكثر من 17 مقالاً وتقريراً من جهات عالمية.ونوّه الدكتور المتحمي بالتعاون والتنسيق بين "موهبة" ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، مؤكداً أنه يجسد علاقات البلدين التي تستند إلى أسس راسخة من ‏الأخوة والرؤى والمواقف المشتركة، وترتكز إلى موروث من التفاهم والتوافق ‏حول مجمل القضايا، كما تأتي امتداداً لما أرساه مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي ‏من ضرورة رسم رؤية تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين، ويعد المحور البشري ‏والمعرفي‎ ‎‏أحد محاوره الثلاثة الرئيسية.وبيّن معالي الأمين العام أن تدشين التعاون بين "موهبة" ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، إحدى ثمار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي جاءت لتعزز ما يصبو إليه مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي، من تعاون لبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة، والاستفادة من ‏الموارد كافة، ومنها العنصر البشري المتمثل في الموهوبين والمبدعين والنابغين من أبناء البلدين.ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية نحو 2000 شخصية من أكثر من 80 دولة، لمناقشة ما يقرب من 1000 بحث ودراسة وورقة عمل.// انتهى //08:43ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.