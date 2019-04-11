شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. غبار وأمطار رعدية على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توقع هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( القصيم، الرياض ، الشرقية وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية و الجوف كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.، وحالة البحر متوسط الموج..
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