2019-04-11

تجمّع المهنيين في السودان : لن نقبل سوى بحكومة مدنية انتقالية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد تجمع المهنيين السودانيين المعارض لرئيس السودان عمر البشير أنه لن يقبل سوى بحكومة مدنية انتقالية، فيما أكدت مصادر أن المشاورات مستمرة لتكوين مجلس انتقالي.

وقبل قليل، قالت مصادر لـ “العربية” إن الجيش السوداني سيعلن الخميس، تشكيل مجلس انتقالي، في حين لم يتأكد بعد اسم رئيس المجلس، على الرغم من تداول اسم الفريق أول، عوض بن عوف.

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وكانت مصادر أكدت في وقت سابق تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

في حين أفادت مصادر صحافية أن الرئيس السوداني عمر البشير بات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تأكد انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.

كما انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط وزارة الدفاع. كما أفيد عن انتشار القوات الأمنية أمام مقر القصر الرئاسي، مانعة دخول أو خروج أي شخص.