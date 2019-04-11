تطورات السودان .. عمر البشير تحت الإقامة الجبرية

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر صحافية أن رئيس السودان عمر البشير بات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تأكد انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.

كما انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط وزارة الدفاع. كما أفيد عن انتشار القوات الأمنية أمام مقر القصر الرئاسي، مانعة دخول أو خروج أي شخص، بحسب “العربية”.

يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

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في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين كافة الشعب إلى الخروج والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدًا تمسكه بالتنحي الكامل للنظام، ومطالبًا بحكومة انتقالية مدنية.

وأكدت مصادر “العربية”، صباح اليوم الخميس، اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير بالإضافة إلى اعتقال الحرس الخاص به.

وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

وقبل قليل، أعلن ‏الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، صباح اليوم الخميس، كما أبلغ ضباط من الجيش الرئيس السوداني عمر البشير أنه لم يعد رئيسًا للجمهورية.