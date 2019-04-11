ما شروط استحقاق المكافأة المالية لبرنامج التدريب على رأس العمل؟

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، شروط استحقاق المكافأة المالية لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وبحسب “هدف”، يستحق المتدرب المكافأة الشهرية إذا كان حضوره أكثر من 75%، فيما يعتمد تاريخ صرف المكافأة على دورات دفع خاصة بالبرنامج، ويتم احتساب المكافأة الشهرية ابتداء من تاريخ المباشرة المؤكد من قبل صاحب العمل على النظام.

تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين وتتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

كيفية التقديم في تمهير:

التسجيل على حسابك في طاقات.

اختيار قائمة البرامج من ثم الضغط على جميع البرامج.

اختيار برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل من تلك الصفحة بعد ذلك الضغط على أيقونة “تقدم هنا” وتعبئة البيانات الإضافية الخاصة بالبرنامج من ثم المتابعة بعد ذلك سوف يتم التحقق من أهليتك آليًا (وفق المعايير الموضحة أدناه)، وبعد التحقق من أهليتك يمكنك التقديم على الفرص التدريبية المناسبة لك ،بعد ذلك تتم عملية المقابلة من ثم الموافقة أو الرفض من قبل صاحب العمل.

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عند استلامك لعرض العمل يجب عليك قبوله حتى يتم إلحاقك ببرنامج تمهير. بعد ذلك سيتم استكمال مراحل العملية التدريبية.

معايير الأهلية للمتقدمين على البرنامج:

معايير الأهلية للمتقدمين على البرنامج:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.