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بينهم رئيس حكومة السودان .. اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت مصادر “العربية”، صباح اليوم الخميس، اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير، بالإضافة إلى اعتقال الحرس الخاص به.
وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.
وقبل قليل، أعلن الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، صباح اليوم الخميس، كما أبلغ ضباط من الجيش الرئيس السوداني عمر البشير أنه لم يعد رئيسًا للجمهورية.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الأربعاء، أن القوات المسلحة ستُصدر “بيانًا هامًّا في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان”.
وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.
يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع، بحسب “العربية”.
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