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2019-04-11 المملكة تتسلم الدفعة الأولى من راجمة الصواريخ الروسية سولنتسيبيوك متابعات الخليج 365 - الرياض تسلمت المملكة الدفعة الأولى من أنظمة المدفعية الصاروخية الثقيلة “سولنتسيبيوك” بحسب مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي لوكالة “سبوتنك” الإعلامية الروسية، أمس الأربعاء، وذلك ضمن عقد تم توقيعه في 2017 لتوريد هذه الأنظمة إلى الرياض.

وقالت دائرة التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية أن المملكة وروسيا اتفقتا في وقت سابق على توريد أنظمة كورنيت أي أم الصاروخية المضادة للدبابات وأنظمة “سونتسيبيوك” عام 2001 على قاعدة دبابة “تو – 72” لضمان الدعم العسكري لوحدات الدبابات والمشاة الآلية وإصابة المركبات المدرعة للعدو.

ويزود هذا النظام بمنصة إطلاق حديثة ونظام التوجيه الآلي.









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