2019-04-11

الآلاف يحتفلون في السودان بعد تدخل الجيش ضد البشير : سقطت.. انتصرنا

متابعات الخليج 365 - متابعة

خرج آلاف المتظاهرين السودانيين، الخميس، في احتفالات بعد إعلان الجيش السوداني عن إصداره بيانًا هامًا بشأن الأوضاع هناك.

وأعرب المتظاهرون عن سعادتهم بتدخل الجيش لتنحية عمر البشير عن الحكم، ويرددون هتافات “سقطت.. انتصرنا”، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن الجيش سيطر على مبنى الإذاعة والتلفزيون.

من جهته، ناشد تجمع المهنيين السودانيين المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي يضم أيضًا مبنى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.

Advertisements

وأكد شهود أن مئات السودانيين بدأوا بالفعل التوافد إلى أمام مقر وزارة الدفاع، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضي بعد فشل كافة محاولات الأمن لفض الاعتصام، بحسب “العربية”.

وقبل قليل، أعلن ‏الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، صباح اليوم الخميس، كما أبلغ ضباط من الجيش الرئيس السوداني عمر البشير أنه لم يعد رئيسًا للجمهورية.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الأربعاء، أن القوات المسلحة ستُصدر “بيانًا هامًّا في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان”.

وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.