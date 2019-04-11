الإطاحة بالرئيس عمر البشير ومجلس انتقالي يتولى السلطة

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن ‏الجيش السوداني تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، صباح اليوم الخميس.

كما أبلغ ضباط من الجيش الرئيس السوداني عمر البشير أنه لم يعد رئيسًا للجمهورية.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الأربعاء، أن القوات المسلحة ستُصدر “بيانًا هامًّا في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان”.

وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.