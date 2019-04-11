الأرصاد تتعقب المنشآت المخالفة بيئيا في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من حملة 1001 منشأة بمنطقة مكة المكرمة الأحد المقبل، بهدف تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، ورفع درجة الالتزام والوعي البيئي لدى المنشآت.

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وأكد مدير عام إدارة الالتزام البيئي المشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف، أن فرق التفتيش ستعمل على التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل مباشر وعلى المواطنين بشكل عام، والبحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت، من خلال تكثيف أعمال التفتيش البيئي بالنظام الالكتروني على 1001 منشأة، وتقديم الدعم والإرشادات في مجالات التحكم في التلوث وطرق المعالجة.

وتستهدف الحملة التي تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، إلى ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة.

مراحل حملة 1001: