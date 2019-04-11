35 مليونا لسفلتة وإنارة أحياء نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ نجران بدأت أمانة منطقة نجران العمل في تنفيذ مشروع سفلتة وترصيف وإنارة الشوارع الرئيسة في عدد من الأحياء داخل المدينة بتكلفة إجمالية تجاوزت 35 مليونا و367 ألف ريال. وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن عيبان أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لمشاريع توسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات وأوليات، والاعتمادات المالية المتاحة، لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاتها. من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أنه بدأ في أعمال المشروع بتطوير وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسة، شملت 10 أحياء داخل المدينة، وهي (نهيقة ـ الحصين ـ رجلا ـ الفاجي ـ آل منيف ـ النصلة ـ الفواز ـ بئر أبين ـ المعامر ـ الشرفة) وفق أعلى الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال.



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