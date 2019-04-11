رفع كفاءة كوادر صحة الشمالية بـ77 دورة تدريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت صحة الحدود الشمالية 77 دورة تدريبية لـ726 متدربا، خلال الربع الأول من العام الحالي، تضمنت 62 دورة للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي لـ456 مستفيدا، و7 دورات في الإنعاش القلبي المتقدم استفاد منها 121 متدربا.

وبينت أنه نفذت ثلاث دورات لتطوير مهارات التواصل لأطباء الطوارئ لـ52 متدربا، و4 دورات في الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة لـ73 متدربا، وكذلك دورة واحدة للإنعاش المتقدم للإصابات لـ24 متدربا، مشيرة إلى أنها تهدف من هذه الدورات إلى التطوير والارتقاء بالعاملين في المجال الصحي ورفع كفاءتهم والوصول لأعلى مستويات الجودة في مجال التدريب.

يذكر أن صحة الشمالية بها 10 مراكز طبية متخصصة و11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، ويتوفر فيها عدد من التخصصات الطبية الدقيقة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزا للرعاية الصحية الأولية.