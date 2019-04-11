إضاءة موفرة للطاقة في شوارع الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الأحساء

تواصل أمانة الأحساء تنفيذ مشروع تركيب إضاءة «LED» المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسة والمرافق العامة في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة خالد بووشل، أنه جرى في الفترة الأخيرة تركيب 811 فانوسا في عدد من طرقات مدينتي الجفر والعمران، والأعمال مستمرة لتركيب المزيد منها في جميع المدن والبلدات عبر خطط مرحلية لتنفيذ المشروع.

وأكد أن هذا المشروع سيسهم في توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملائمة إضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة بعكس الأخرى العادية، إضافة إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تستند عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة.