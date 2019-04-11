أمير مكة بالنيابة يدشن ملتقى الأمن الفكري «اعتدال»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، دشن أمير المنطقة بالنيابة بدر بن سلطان أمس ملتقى الأمن الفكري «اعتدال»، تحت شعار «وجوب البيعة ولزوم الجماعة»، بقاعة الملك فيصل بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية.

وفور وصوله لمقر الحفل اطلع على المعرض التوجيهي المصاحب ومعارض الجهات المشاركة، واستمع لشرح عن جهود الرئاسة في مجال الأمن الفكري والوسائل المستخدمة والمنتجات التوعوية التي تقدمها الرئاسة في ذلك.

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وأشار مدير فرع الرئاسة العامة بالمنطقة فؤاد العمري، خلال كلمته إلى استمرار البرنامج لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام المقبل، ليشمل جميع محافظات المنطقة، ثم اطلع الحضور على عرض مرئي حول إسهامات الرئاسة في تعزيز الأمن الفكري.

وقال عبدالرحمن السند «من هنا من جوار الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس، حيث شع نور الهدى والسلام إلى أرجاء المعمورة ببعثة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته رحمة ورسالته هداية، قال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فجمع الله جل جلاله دين الإسلام الكلمة، وتوحدت الصفوف وزالت الفرقة والفوضى والاختلاف».

وأضاف «هنا في بلد الإسلام والسنة والتوحيد في المملكة التي تأسست وقامت على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث قامت هذه الدولة واشتد عودها وعلت أعلامها وبسط الله نفوذها حتى أصبحت دولة الإسلام بحق راعية الإسلام، هنا المنهج القويم الذي قامت عليه دولة التوحيد والسنة، بلد الإسلام والطمأنينة والرخاء ورغد العيش والتلاحم والوفاء والاجتماع والتعاطف والتكاتف، فلا للفوضى ولا للفرقة والاختلاف والتنازع والشقاق».

فعاليات يتضمنها برنامج اعتدال: