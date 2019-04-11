«جند الصحراء 3 » يحقق الأهداف التكتيكية للقوات السعودية البرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم بالمنطقة الشمالية الغربية أمس تمرين «جند الصحراء 3» الذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن الدكتور ظافر الشهري ومدير إدارة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية اللواء الركن علي القحطاني وقائد اللواء الـ51 مشاة خفيفة من الجيش البريطاني، إضافة إلى الملحق العسكري البريطاني، واستمر التمرين لمدة أسبوعين.

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وانطلق حفل الختام بسلام اللواء ثم آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير التمرين العميد ركن عبدالحفيظ العتيبي، أكد فيها أن التمرين أكسب القوات المشاركة المهارات التدريبية المطلوبة، وحقق الأهداف العامة والتكتيكية التي وضعت له، مقدما شكره لكل المشاركين وللقوات التي أسهمت توجيهاتها وإرشاداتها وحرص أفرادها في نجاح التمرين ووصوله إلى الهدف المنشود.

وأوضح الشهري أن هذا التمرين يعد امتدادا لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا البرية، مضيفا «لقد حقق التمرين الأهداف التي خطط لتحقيقها بعد أن مر بمراحل عدة منذ البدء قبل قرابة العام وحتى اختتام مجرياته اليوم، حيث تمت عمليات التدريب والتنفيذ في مراكز قيادة باستخدام المشبهات لعمليات حقيقية وعمليات قليلة الكثافة»، ولفت إلى أن التمرين أعد له إعدادا جيدا ومتميزا مما انعكس إيجابا على فعالياته التي استمرت لمدة 14 يوما، تمكنت القوات المشاركة فيها من تحقيق جميع الأهداف.

وأفاد بأنه ركز على إكساب التمرين إلى جانب العمليات العسكرية ثقافة المفهوم العام حضاريا وثقافيا، مشيدا بما قدمه المشاركون في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين، مؤكدا أن ذلك يأتي من الحرص والاهتمام اللذين توليهما القيادة لقواتنا المسلحة سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.