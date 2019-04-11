الحيوانات السائبة تقتل وتصيب 287 شخصًا في السعودية في عام 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت وزارة النقل ‏أن الحوادث المرورية الناتجة عن الحيوانات السائبة خلال عام 2018؛ بلغت 355 حادثًا مروريًّا، مشيرة إلى أنها تسبّبت بوفاة وإصابة 287 شخصًا.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن المملكة بها 1.4 مليون رأس من الإبل، وتحتل منطقة الرياض النسبة الأعلى من إحصاءات وجود الإبل فيها بواقع 322579 رأساً، فيما احتلت المنطقة الشرقية الثانية بتعداد 256079 رأساً.

وكانت الجهات المعنية فرضت غرامات على مُلّاك الإبل في حال تركها سائبة على الطرق، بحسب ما أقرّه مجلس الوزراء قبل عام، حيال إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات، لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأهداف الصحة العامة وسلامة مرتادي الطرق في المملكة.

كما تضمن القرار إلزام وزارة النقل بإضافة غرامة "مستقلة"، خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمّد، والعمل على تسييج الطرق التي تكثر فيها ظاهرة الإبل السائبة، وضمان تأمين العبور الآمن للحيوان بتخصيص المعابر المناسبة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد بينت أن الشريحة الإلكترونية الخاصة بالإبل تتكون من 15 رقماً تتم قراءتها عن طريق جهاز خاص، وترتبط بقاعدة بيانات في سجلات الوزارة، ويتم تركيبها عبر حق الشريحة في رقبة الإبل بحجم صغير.