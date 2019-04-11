مصادر تؤكد تنحي عمر البشير .. وترقب لبيان الجيش

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر قناة “العربية” تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، صباح اليوم الخميس، في أعقاب اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضوره.

وقال شهود عيان إن هناك انتشارًا كثيفًا لقوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم الرئيسية، في الوقت الذي شهد دخول ضباط من الجيش السوداني إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون مطالبين ضم جميع الموجات.

كما أفادت العربية بأن الإذاعة السودانية تبث أغاني وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالبًا ما كان يحدث في البلاد قبيل أي انقلاب.

وأضافت أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، على الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت لتخويف المتظاهرين.