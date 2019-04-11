الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم محايل عسير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل محايل عسير -الخليج 365:
أعلنت إدارة تعليم محايل عسير عن توفر 28 وظيفة على لائحة المستخدمين بالمرتبة ٣١ وبند الأجور فئة( أ ) للعمل حراسًا وسائقين ومراسلين ومراسلات.
وسيتم التقديم عن طريق برنامج (ساعد) بدءًا من الأربعاء 5 /8 ويستمر لمدة 10 أيام وفق الشروط المحددة .
ومن ضمن الشروط أن تنطبق على المتقدم/ ـة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
أن يكون المتقدم/ ـة حاصل أو حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما دون وأن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنات ويكون (محصن).
أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً للعمل (حارس) في مدارس البنين وأن يكون لدى المتقدم للعمل (سائق) رخصة قيادة سارية المفعول.
أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك وأن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق صحياً (يجتاز الفحص الطبي).
أن لا يكون على المتقدم أو المتقدمة سوابق لدى الجهات الأمنية وسلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم أو المتقدمة عن العمل.
ضرورة تحديد مقر الإقامة في نظام (ساعد) على أن يكون داخل النطاق الجغرافي التابع لتعليم محايل عسير.
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