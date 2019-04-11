"البيئة" تباشر حفرة "قار" دومة الجندل وتتوعد بمحاسبة المتسبب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

باشر مكتب شؤون البيئة بمنطقة الجوف التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية اليوم حفرة دومة الجندل المليئة بمادة البيتومين السائل "القار"، التي اصطادت راعي الأغنام أمس الأول، وتوعدت بمحاسبة المتسبب بحسب النظام.

وأوضحت الهيئة أنه وفق بلاغ تلقته عن الموقع، وبعد مباشرته، تبيَّن من خلال البيانات الأولية أن الموقع المشار إليه في البلاغ كان مستخدمًا من إحدى الشركات لممارسة نشاط خلاطة أسفلت، وتمت إزالتها منذ فترة طويلة للغاية.

‏وأكدت أنه يجري العمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المتسبب، حسب النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.