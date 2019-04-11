وزير النقل لـ"سبق": لن نجد صعوبات في سعودة قطاع توصيل الطلبات

أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، لـ"سبق"؛ أنه لن تكون هناك أي صعوبات في سعودة قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات، مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح توطين قطاع الأجرة، بقصر العمل في تطبيقَيْ نقل الركاب: "أوبر" و"كريم" على السعوديين فقط.
جاء ذلك في ردّه على سؤال "سبق" عن سَعوَدَة قطاع توصيل الطلبات، وعن مدى نجاح توطين القطاع، وذلك على هامش حضوره حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي أقيم بفندق كراون بلازا في الرياض، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وبحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وقال العمودي: "لن نجد أيَّ صعوبة في سَعوَدَة توصيل الطلبات".
وعن عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بعد التوطين؛ أضاف: "لا يحضرني رقم دقيق عن عدد الوظائف الآن، لكن - إن شاء الله- هذا قطاع واعد، وأعتقد أن الشباب السعوديين سوف يقبلون على العمل فيه".
وكان رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، قد كشف سابقًا خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية في (لقاءات 2019)، بعنوان "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"؛ أن هيئة النقل تنسّق مع شركائها (وزارة الاتصالات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن العام، ووزارة العمل) على توطين قطاع توصيل الطلبات عبر التطبيقات.
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