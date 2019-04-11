محمد بن مسعود - الدمام - وسط معلومات تؤكد إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية

تطورات سريعة شهدتها الساحة السودانية خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت بإعلان للجيش عن إصداره لبيان في وقت لاحق من صباح اليوم، ثم تحدثت مصادر سودانية لعدة وسائل إعلام مؤكدة أنها لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير.

وجاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان، واعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، كما تم إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية؛ فيما ترددت أنباء عن اعتقال الحرس الخاص بالبشير.

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مناشدات من تجمع المهنيين للتوجه لمكان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

السودان تترقب البيان.. الإذاعة تبثّ أغانٍ وطنية وسط تحركات عسكرية

مع ترقب البيان "الهام" الذي سيصدره الجيش السوداني؛ ناشد تجمّعٌ نقابي، السودانيين، الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، صباح الخميس.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن القوات المسلحة ستُصدر "بيانًا هامًّا بعد قليل" في وقت مبكر؛ وذلك عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان.

وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوّقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، في انتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.

وبالتزامن، ناشد تجمع المهنيين السودانيين، المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي يضم أيضًا مبنى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.

ووفق "رويترز"، أكد شهود أن مئات السودانيين بدأوا بالفعل التوافد إلى أمام مقر وزارة الدفاع؛ حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضي، بعد فشل كافة محاولات الأمن لفض الاعتصام.

وكانت قوات الجيش قد تصدّت لمحاولات الأمن؛ في خطوة اعتبرها مراقبون اصطفافًا لبعض ضباط المؤسسة العسكرية إلى جانب المعتصمين الذين يطالبون برحيل البشير.

ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر تحدٍّ للبشير، الذي تعهد مرارًا -منذ بداية الأزمة- باتخاذ خطوات إصلاحية.

وتصاعدت الاحتجاجات يوم السبت، عندما توجه نشطاء إلى مجمع وزارة الدفاع، في محاولة لإقناع القوات المسلحة بالوقوف إلى جانبهم، ودعم مطالبهم، باستقالة البشير وتشكيل حكومة انتقالية.

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الإذاعة والتلفزة بدأت في بث أناشيد وأغانٍ وطنية

بيان عاجل للجيش السوداني.. بعد قليل

أوقفت الإذاعة والتلفزة في السودان، بث البرامج الاعتيادية، وأعلنت انتظار بث بيان من القوات المسلحة، ثم بدأت في بث أناشيد وأغانٍ وطنية، وأكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة تتواجد في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.