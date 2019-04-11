، جثمان "غريق أوغندا" يصل إلى الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - برفقة السفير السعودي.. والصلاة عليه اليوم

وصل جثمان المواطن مذكر السبيعي، فجر اليوم، لمطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك بعد أن تعرّض -رحمه الله- لحادث غرق في أوغندا؛ فيما يُنتظر أن تؤدى الصلاة عليه اليوم بجامع الراجحي بالرياض.

وأكد الإعلامي "مناحي السبيعي"، ابن عم الفقيد ليلة أمس لـ"الخليج 365"، أنه تم ترحيل الجثمان مع ذوي الشهيد البارحة، ورافقهم السفير السعودي في أوغندا، ووصلوا فجر اليوم لمطار الملك خالد بالرياض.

يُذكر أن الفقيد كان قد غرق في بحيرة فكتوريا بأوغندا قبل أيام؛ حيث كان قد ذهب هناك للاستقدام، بعدها غادر ليتناول طعام الغداء على ضفاف البحيرة؛ فنزل ليغسل يديه، لتجرفه التيارات المائية، وعُثر عليه بعد أيام على بُعد كيلوين من موقع سقوطه، في واقعة تابعت "الخليج 365" فصولها على مدى الأيام الماضية.