شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إنقاذ «ستيني» من تحت أنقاض قصر أثري والان نبدء بالتفاصيل
تمكن الدفاع المدني في الأحساء من إنقاذ شخص، يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، سقط محتجزاً تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى، مؤكدًا استقرار حالته الصحية.
وكان الدفاع المدني تلقي بلاغًا عن سقوط رجل «ستيني» تحت أنقاض انهيار سور بقصر إبراهيم الأثري بحي الكوت، وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور لمكان الحادث وباشرت إخراجه بسلامة.
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