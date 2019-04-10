، عبور شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان منفذ الوديعة تستهدفان الحديدة وشبوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، شاحنتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدفان محافظة الحديدة تحملان 400 سلة غذائية، تزن 29 طناً و600 كيلوجرام، و250 كرتون تمر، تزن طنين.

كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 9 شاحنات كبيرة تحمل 2.700 سلة غذائية، تزن 199 طناً و800 كيلوجرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة شبوة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.