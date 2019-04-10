تردد قناة الميدان نايل سات عرب سات 2019

قناة الميدان هي قناة سعودية اجتماعية تعتزم بث برنامج "زد رصيدك" بعد توقف قناة "بداية" عن البث، حيث تحدت القناة قرار محكمة مصرية بوقف بث برنامج ”زد رصيدك“ الذي تعود ملكيته لقناة "بداية" السعودية المتوقفة عن البث بقرار حكومي.

وقال المشرف العام على برامج الواقع في قناة الميدان ياسر العباس معلقًا على تداول أنباء القرار القضائي: ”ردي قد يكون مؤلمًا ! احترامي للأوراق القانونية يمنعني ! لكن سنعمل لنظهر بصورة مميزة ! نحن نعمل بشكل قانوني ”لا تقلقوا“ موعدنا الليلة ٨:٠٠ م #زد_رصيدك_الموسم_الثامن".

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وكان مالك قناة ”بداية“ السعودية عبدالعزيز العريفي قد نشر الحكم القضائي عبر تويتر وعلق عليه بالقول ”بحمد الله صدر أمر قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف بث ونشر برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”الميدان“؛ وذلك لأنه مملوك لقناة ”بداية“.. ونحن بانتظار تنفيذ الحكم“.

ووسمت قناة "الميدان" نفسها كمحطة إعلامية محافظة منذ انطلاقها أول مرة في العام 2005، حيث منعت النساء من الظهور في برامجها، بجانب غياب الموسيقى عن ساعات بثها الطويلة، وهما سمتان شائعتان لأنصار التيار المحافظ في السعودية.

تردد قناة الميدان على النايل سات فقط 12054 الاستقطاب V عمودي الترميز 27500