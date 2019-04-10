السعودية اليوم / أمانة نجران تبدأ العمل في تنفيذ مشروع السفلتة والأرصفة والإنارة في عدد من الأحياء



نجران 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

بدأت أمانة منطقة نجران ، العمل في تنفيذ مشروع سفلتة وترصيف وإنارة الشوارع الرئيسة لعدد من الأحياء داخل المدينة بتكلفة إجمالية تُقــدّر بـ (٣٥.٣٦٧.٠٤٦) ريالاً.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لمشاريع توسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات وأوليات ،و الاعتمادات المالية المتاحة، لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاتها ، مشيراً إلى ما تشهده منطقة نجران من قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أنه تم البدء في أعمال المشروع بتطوير وتأهيل عدداً من الشوارع الرئيسية ، شملت 10 أحياء داخل المدينة وهي (نهيقه ـ الحصين ـ رجلا ـ الفاجي ـ آل منيف ـ النصلة ـ الفواز ـ بئر أُبين ـ المعامر ـ الشرفة) وفق أعلى الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال ،مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة.

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16:36ت م

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