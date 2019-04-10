السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تؤسس برنامج العربية على الإنترنت لجامعة إسلامية في بروناي

الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

وقع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل عقد خدمات تعليمية مع مدير جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في سلطنة بروناي الدكتور الحاج نورعرفان بن الحاج زينل، وذلك في مقر جناح الجامعة بالمعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي بالرياض، بهدف الاستفادة من برنامج العربية على الإنترنت لتعليم العربية لغير الناطقين بها، واختبار العربية المعياري الذي تنفذه الجامعة الإلكترونية وشمل 41 دولة في العالم حتى الآن.

وأوضح الدكتور إبراهيم المعيقل في تصريح له أن الجامعة من خلال إنشائها لقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها تحرص على توفير التواصل المعرفي ومد جسور الالتقاء بين الثقافات والحضارات المختلفة، ونشر اللغة العربية لتخدم الراغبين بتعلمها من غير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برعاية سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- الداعية لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وقال : إن المملكة حريصة على نشر اللغة العربية ودعمها وتمكينها، فهي لغة القرآن الكريم؛ فوفرت الدولة المراكز والمؤسسات التعليمية المختلفة؛ لتحقيق ذلك الهدف السامي من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة في مجال تعلم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما عملت على إقامة شراكات مع المجتمع المحلي والدولي في سبيل تدعيم هذا التوجه.

وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله - تولي اهتماما كبيرا باللغة العربية، و بالعمق العربي والإسلامي بوصفه ركنا من أركان رؤية المملكة2030، والانفتاح على العالم، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للملكة وجهودها في خدمة العالمين العربي والإسلامي.

وبين أن الجامعة السعودية الإلكترونية حريصة على خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها لغير الناطقين بها، لذا عملت مؤخرًا على إطلاق برنامجين كبيرين رائدين في مجالهما هما: برنامج العربية على الإنترنت، وبرنامج اختبار اللغة العربية المعياري، حيث وظفت التقنية لتخدم راغبي تعلم العربية في أنحاء العالم، ويسرت تعليمها بكفاءة فعالة وجودة عالية لمجمل أركان العملية التعليمية ومخرجاتها.

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ولفت النظر إلى أن للجامعة أيضا السبق والريادة في إطلاق أول اختبار لقياس الكفاية اللغوية من خلال أكثر من (5000) مركز حول العالم، مشددًا على أن البرنامجين ملتزمان بمبادئ ومعايير منظمة اليونسكو في بناء وتصميم المناهج وفقا لمحتوى العولمة الثقافية، قد لقيا نجاحاً وإقبالا متزايدا في بقاع العالم.

وأشار إلى أن الجامعة الإلكترونية وقعت منذ إطلاق البرنامجين العديد من عقود الخدمات للإفادة منهما، مع عدد من الجامعات والمراكز التعليمية في أكثر من (41) دولة على مستوى العالم واستفاد ما يزيد عن (6300) متعلم، رغبة من الجامعة في نشر وتطوير تعلم وتعليم اللغة العربية واختبارها معياريا في شرق العالم وغربه.

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16:35ت م

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