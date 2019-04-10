السعودية اليوم / مقتل وجرح 3 أشخاص من عائلة واحدة بانفجار عبوة ناسفة بغرب كركوك



بغداد 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

لقي شخصان شقيقان مصرعهما بينما أصيب والدهما بجروح بانفجار عبوة ناسفة غرب كركوك 260 كلم شمال بغداد.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن العبوة الناسفة انفجرت في ناحية ملا عبد الله غرب كركوك، مما أدى إلى مقتل الشقيقين وإصابة والدهما بجروح خطيرة، موضحًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت المدنيين من الاقتراب منه، فيما نقلت الجثتان إلى الطب العدلي، والجريح إلى المستشفى.

// انتهى //

16:32ت م

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