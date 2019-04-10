السعودية اليوم / نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة



الدمام 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أحمد بن فلاح الفلاح وعدد من أعضاء الهيئة بالمنطقة .

واطلع سموه على التقرير السنوي للفرع مشتملا على البرامج والأنشطة التي نفذتها الهيئة بالإضافة إلى الأعمال والخطط والبرامج المستقبلية التي تقوم على تنفيذها وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الأخرى .

وأكد سموه أهمية تعاون كافة الجهات مع الهيئة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه أعضاء الهيئة، وكذلك سرعة الإنجاز والجودة في العمل والاهتمام بخدمة المستفيدين ومراعاة قضاياه .

وقدم نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر للفلاح ولكافة العاملين في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.

من جهته قدم مدير عام هئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لكافة للجهود التي يقوم بها الفرع .

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16:30ت م

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