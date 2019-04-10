

جيزان ٥ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠١٩م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على التوطين بالمنطقة بمكتبه بالامارة اليوم ، اجتماع لجنة توطين الوظائف بالمنطقة بحضور وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الامارة للشؤون الامنية رياض بمحمدالشيخ ، وأمين عام برنامج توطين الوظائف بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها استعراض تقرير برنامج التوطين الموجهة لمنطقة جازان والأنشطة المعتمدة في البرنامج من قبل وزارة العمل ومختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ذات العلاقة , وما تضمنه التقرير من برامج نفذتها اللجنة الإشرافية على البرنامج وما تم تحقيقه من نجاحات في مجال توطين الوظائف والرقابة الميدانية بالمواقع التجارية والقضاء على نسبة البطالة .

ووجه سموه بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتكثيف برامج التوطين بالمنطقة وغيرها من مناطق بلادنا العزيزة ، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من شباب وفتيات الوطن للعمل في جميع مجالات العمل المتاحة مع كافة الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص .

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بالدعم السخي الذي يجده المواطن والانجازات التي يحققها الوطن في مختلف المجالات ومنها دعم برامج التوطين والتوظيف من خلال البرامج التمويلية التي تنفذها الدولة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمكين المميزة التي استحدثتها وزارة العمل وغيرها من البرامج , سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

//انتهى//

16:26ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير جازان يرأس اجتماع برنامج التوطين بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.