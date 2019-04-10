السعودية اليوم / أمين الشرقية يلتقي رؤساء وأعضاء مجالس بلديات جدة والباحة وبارق والوجه وحاضرة الدمام



الدمام 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

ألتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ، رؤساء وأعضاء مجالس بلديات جدة والباحة وبارق والوجه وحاضرة الدمام، بمناسبة زيارتهم للمنطقة الشرقية من أجل الإطلاع على التجارب والانجازات والمبادرات بأمانة المنطقة الشرقية وذلك بمقر وكالة التعمير والمشاريع.

وقدم معالي المهندس فهد الجبير خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً عن مشروع تطوير وسط العوامية عبر أحد المجسمات للمشروع والمراحل التي مر بها المشروع في غضون الثمانية أشهر التي تم تشييد وإنجاز المشروع، بعد ذلك اصطحب معاليه ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالإنابة المهندس خالد بن ناصر السويدان الضيوف إلى غرفة التحكم لإدارة الأزمات والكوارث، حيث قام المهندس السويدان بتقديم شرح تفصيلي عن الغرفة والدور الذي تقوم به في إدارة الأزمات وتصريف مياه الأمطار والسلامة المرورية، وذلك بمشاركة المهندس المختصين في هذه الإدارات.

بعدها توجه الضيوف إلى غرفة الواقع الافتراضي الBIM ، حيث قدمت مدير نمذجة معلومات المشاريع المهندسة بنان الجميعة شرحاً تفصيلياً عن الغرفة والتي كانت أمانة المنطقة الشرقية أول الأمانات التي تقوم بإنشاء وتطبيق هذه التقنية، حيث أوضحت للضيوف كيفية العمل على تطبيق هذه التقنية على المشاريع التي تنفذها الأمانة، فيما قام معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير بتجربة التقنية للواقع الافتراضي عبر النظارات الخاصة مع الضيوف بغرض توضيح الغاية من هذه التقنية وكيفية التعامل معها.

إثر ذلك توجه الضيوف إلى غرفة الاجتماعات بالوكالة، حيث قدم معالي الأمين نبذة عن المبادرات التي قامت بها الأمانة والتي كان في مقدمتها استخدام معدة جديدة لمعالجة وصيانة وإغلاق الحفر، وكذلك مبادرة الحدائق ونقوش بمشاركة المجتمع، إلى جانب تقديم نبذة وعرض عن منظومة الإستثمارات والاستدامة المالية ،حيث قدم العرض وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان العرادي وبمشاركة المهندس ناصر التويجري ومدى القفزات التي حققتها الأمانة في الاستثمار والشفافية التي تعمل بها الأمان مع المستثمرين وتشجيعهم وتحقيق النمو بمعدل 54%.

وفي الختام قام مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس نائل الحقيل بتقديم نبذة عن التطور الذي تشهده الأمانة في تنقية المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة للمستفيدين.

// انتهى //

16:22ت م

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