

الدمام 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

تواصل بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف، الحملة التفتيشية التي تستهدف المنشآت الغذائية في مدينة صفوى وتوابعها، التي أسفرت عن إغلاق 7 محلات غذائية وإنذار 75 محلًا ورصد 35 مخالفة صحية وفرض غرامات مالية إضافة إلى ضبط ومصادرة أكثر من 1350 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

من جانب آخر رفعت بلدية صفوى 2220 مترًا مكعبًا من الأنقاض مجهولة المصدر إضافة إلى رفع عدد 3 سيارات تالفة من أحياء مدينة صفوى.

وأكد رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني، استمرار الجولات الرقابية والزيارات الميدانية لجميع المرافق المتعلقة بالصحة العامة، داعيًا المقاولين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم، تفاديًا لفرض غرامات مالية.

وأضاف أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالاتصال على الرقم 940.

//انتهى//

16:17ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية صفوى تواصل حملتها الرقابية وتغلق 7 منشآت غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.