السعودية اليوم / كلية التقنية للبنات بتبوك تختتم فعاليات "ملتقى مهنيات 2019 "



تبوك 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بتبوك اليوم فعاليات "ملتقى مهنيات 2019" الذي انطلق تحت شعار " نحو مواءمة مهنية مثمرة " واستمر لمدة 4 أيام، استهدف الخريجات المتوقع تخرجهن للعام التدريبي الحالي ، وذلك بهدف تهيئتهن لسوق العمل .

ونفذ خلال الملتقى عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع ذوات الاختصاص من ممثلات الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة ، والتي تناولت كتابة السيرة الذاتية ، ومفاهيم ومضامين المقابلات الشخصية ، وريادة العمل الحر ، ومنافع العمل في التأمينات الاجتماعية ، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي تضمن سلوكيات العمل وأخلاقيات المهنة ومهارات الترقي الوظيفي.

واستضاف الملتقى نماذج من الخريجات تحدثن عن قصص نجاحهن وما حققنه من إنجاز بعد تخرجهن من الكلية بهدف إلهام المتدربات وحثهن على إكمال مسيرتهن بعد التخرج.

وفي ختام الملتقى كرمت الكلية كافة المشاركات تثميناً لجهودهن وما قدمنه من معلومات وورش إثرائية للخريجات .

// انتهى //

16:17ت م

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