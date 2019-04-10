السعودية اليوم / المرصد السوري : انفجار في الرقة يودي بحياة 13 شخصًا



لندن 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم اليوم, في انفجار سيارة مفخخة ومتفجرات في شارع مزدحم في مدينة الرقة السورية, معضمهم من المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الأنسان : إن من بين القتلى أربعة من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

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16:08ت م

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