السعودية اليوم / "هدف" يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم على هامش المؤتمر الدولي للتعليم العالي في مدينة الرياض، اتفاقية لدعم مكاتب التوظيف في الجامعات مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك لدعم توظيف خريجات الجامعة والطالبات المتوقع تخرجهن، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري ، ومعالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى ، وذلك ضمن مبادرة هدف في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، وكذلك إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافه.

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في توظيف خريجات الجامعة والطالبات المتوقع تخرجهن والباحثات عن العمل، بما يرفع مستوى مشاركة واستقرار القوى الوطنية في سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، على الاستفادة من برامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة "دروب" للتدريب الإلكتروني، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.

وتسهم الاتفاقية في تحسين اداء التوظيف للخريجات، وتهيئتهن لاحتياجات سوق العمل، وتقديم التدريب النوعي لهن، وإتاحة الفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجات في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من أجل تمكينهن من الحصول على عمل في القطاع الخاص.

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16:06ت م

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