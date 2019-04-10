السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل فريق الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية "هدف"



القريات 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر اليوم فريق الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية "هدف" في مقر محافظة القريات.

واستمع من مسئول خدمة العملاء أنس الوقيد وأخصائي خدمة العملاء معدي الريس، إلى شرح عن أبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها الفرع المتنقل بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب والفتيات من طالبي العمل التسيير تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.

وأعرب محافظ القريات عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية على هذه الجهود في تقديم خدمة لشباب وفتيات المحافظة وتوفير الوظائف المناسبة لهم .

حضر الاستقبال الأمين العام لجنة التوعية المصرفية للبنوك

// انتهى //

15:50ت م

0173



القريات 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر اليوم فريق الفرع المتنقل لصندوق الموارد البشرية "هدف" في مقر محافظة القريات.واستمع من مسئول خدمة العملاء أنس الوقيد وأخصائي خدمة العملاء معدي الريس، إلى شرح عن أبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها الفرع المتنقل بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب والفتيات من طالبي العمل التسيير تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.وأعرب محافظ القريات عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية على هذه الجهود في تقديم خدمة لشباب وفتيات المحافظة وتوفير الوظائف المناسبة لهم .حضر الاستقبال الأمين العام لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ ورئيس الغرفة التجارية محمد عتيق الرويلي والأمين العام للغرفة التجارية فهد القبساني.// انتهى //15:50ت م0173

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