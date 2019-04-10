السعودية اليوم / بلدي رفحاء يعقد جلسته الـ 49



رفحاء 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم جلسته التاسعة والأربعون برئاسة رئيس المجلس وطبان بن فاضل التمياط.

وقد استقبل رئيس وأعضاء المجلس ‏مدير عام الإدارة العامة للمياه بمنطقة الحدود الشمالية المهندس عافت بن حمدان الشراري والوفد المرافق له ، حيث تم مناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية للمياه بالمحافظة ، كما اطلع المجلس على الخطابات والتعاميم الواردة وناقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و أقر في هذا الاجتماع عدد من القرارات .

// انتهى //

15:42ت م

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