السعودية اليوم / الھيئة العليا للأمن الصناعي تنظم ورشة عمل "الأمن الصناعي .. شراكة وتكامل" بالرياض // للصحف فقط //



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الھيئة العليا للأمن الصناعي نظمت الهيئة خلال الفترة من 4-5/شعبان الجاري ، ورشة العمل الرئيسية الثانية (الأمن الصناعي ... شراكة وتكامل) ،وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن في مدينة الرياض بمشاركة المختصين من الأمانة العامة للھيئة العليا للأمن الصناعي، والمباحث العامة ، والھيئة الوطنية للأمن السيبراني, والمسؤولون عن الأمن الصناعي في المنشآت الخاضعة لإشراف الھيئة العليا للأمن الصناعي.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل التحديات التي تواجه المنشآت الحيوية في مجالات الأمن الصناعي، وإجراءات مواجھة المخاطر الصناعية وبحث الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة للمنشآت ومرافقھا والعاملين فيھا.

// للصحف فقط // // انتهى //

15:42ت م

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