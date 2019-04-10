السعودية اليوم / توقيع عقود مشروعات بأمانة وبلديات عسير بتكلفة 112مليون ريال



أبها 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير توقيع عقود مشروعات خدمية للأمانة والبلديات التابعة لها بحوالي 112مليون ريال، اشتملت على مشروعات سلفتة شوارع ومبان بلدية وحراسات أمنية وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تكلفة مشروعات الأرصفة والإنارة للمراكز الإدارية بأبها بلغت أكثر من 6 ملايين ريال ومشروع مسح وتخطيط مدينة أبها لتحسين المشهد الحضري بمبلغ 3ملايين ريال ومشروع تطوير الطرق والشوارع لبلدية الفرشة بحوالي 3 ملايين ريال ومشروع سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها بخميس مشيط بأكثر من 7 ملايين ريال ومشروع استكمال مبنى خدمات لبلدية قنا بمبلغ 776،030 ريال ومشروع سفلته ورصف وإنارة وتطوير الطرق بالمخططات وإزالة صخور بمحايل عسير بحوالي 14 مليون ريال ومشروع صيانة شبكات الري بأبها بحوالي مليوني ريال ومشروع الحراسات الأمنية لمبنى البلدية الرئيسي والمرافق في خميس مشيط بمبلغ يزيد على 13 مليون ريال ومشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بعسير بحوالي 50 مليون ريال ومشروع إعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسة بمدينة أبها بأكثر من 8 ملايين ريال ومشروع سفلته وأرصفه وإنارة للأمانة و لبلدية أحد رفيدة بأكثر من 4 ملايين ريال.

// انتهى //

15:40ت م

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