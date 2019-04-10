انت الان تتابع تفاصيل خبر صلاح خاشقجي: لم نناقش تسوية جريمة قتل والدي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 10 أبريل 2019 03:51 مساءً - أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، اليوم الأربعاء، أن كل من شارك أو له علاقة في جريمة القتل سيُقدم للعدالة وينال العقوبة.

وقال صلاح خاشقجي، في بيان له باسم العائلة نشره على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي أنواع من التسوية بشأن مقتل والدي".

وأكد بيان العائلة ملاحقتها "كل من ارتكب جريمة القتل أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة".

وتصريحات عائلة خاشقجي تتعارض مع أنباء نشرتها الصحافة السعودية، قبل أسبوعين، تتحدث عن تسويات تشمل منح أراضي ومساكن في المملكة لجميع أفراد العائلة مقابل لملمة القضية التي هزت الرأي العام العالمي.

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وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، ومنتصف نوفمبر الماضي أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه)، لكن تقريراً لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA) خلص بعد ذلك إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أمر بتنفيذ هذه الجريمة.

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة، وعدد من المتورطين في هذه الجريمة.

وفي 3 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وأمس الثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق أممي مستقل في جريمة قتل خاشقجي، بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو 6 أشهر، وذلك رداً على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، حظر دخول 16 مواطناً سعودياً إلى الولايات المتحدة؛ لدورهم في الجريمة.