السعودية | أبناء خاشقجي : لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من “التسوية المزعومة” حول قضية والدنا

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

أكد أبناء وبنات خاشقجي في بيان، الأربعاء، أن العائلة لم تناقش أي نوع من التسويات المزعومة حول قضية مقتل والدهم، جمال خاشقجي.

ونشر صلاح خاشقجي البيان على حسابه على تويتر، قائلاً: “نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة”.

وأضاف “نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد.. من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة أمر مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير”. Advertisements

كما أكد أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية. وقال: “تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانونياً، وحتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث إننا ورثة جمال خاشقجي ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك”.

إلى ذلك، شدد على أن “الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هما رعاة لكافة الشعب السعودي، والذي نحن منه”.