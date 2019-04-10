شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتعاون كافة الجهات مع "الرقابة" والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أحمد بن فلاح الفلاح وعدد من أعضاء الهيئة بالمنطقة.
واطلع سموه على التقرير السنوي للفرع مشتملا على البرامج والأنشطة التي نفذتها الهيئة بالإضافة إلى الأعمال والخطط والبرامج المستقبلية التي تقوم على تنفيذها وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الأخرى.
وقدم نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر للفلاح ولكافة العاملين في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.
وقدم الفلاح شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته لكافة للجهود التي يقوم بها الفرع.
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