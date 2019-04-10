شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل" : توظيف 3000 مواطن ومواطنة في القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

وظفت وزارة العمل 3000 مواطن ومواطنة، في أول شهرين من إطلاق مبادرة دعم توطين القطاع الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "العمل" : توظيف 3000 مواطن ومواطنة في القطاع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.