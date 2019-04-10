شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لهبوط اضطراري بطائرة في "مطارالملك عبدالعزيزالدولي" والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مطار الملك عبدالعزيزالدولي فرضية هبوط اضطراري لطائرة تعرضت لخلل فني، بمشاركة الجهات المعنية للوقوف على درجة الاستعداد في حالات الطوارئ.

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