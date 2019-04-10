شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غرب الدمام تغلق صالون يخالف الإشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة صحة البيئة صالون حلاقه لعدم توفر الإشتراطات الصحية ويأتي ذلك ضمن جولات مراقبي بلدية غرب الدمام اليومية، وقامت البلدية بإحالة المخالف لاستكمال باقي الاجراءات والجزاءات البلدية.

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