شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يشيد بالتطورات التي تشهدها القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير ، الذي قَدِم للسلام على سموه بمناسبة زيارته التفقدية للقوات البرية بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشاد سموه في بداية الاستقبال بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية, داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبه أعرب معالي قائد القوات البرية عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على دعمه لرجال القوات البرية بالمنطقة، وتذليل كل ماقد يعترض مهامهم وواجباتهم المنوطة بهم.