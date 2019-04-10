شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد يرأس اجتماع تفعيل "جاهز" والان نبدء بالتفاصيل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، اجتماع الإدارات الحكومية لمبادرة "جاهز".

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية أن يسهم برنامج "جاهز" في رصد مدى جاهزية الأبنية ومراكز الخدمات العامة، وكذلك الأنفاق والعبارات وشبكات تصريف الأمطار، ومدى جاهزية الجهات المعنية والتعاون مع الفرق التطوعية وتحقيق أعلى درجات السلامة والمحافظة على الممتلكات في الظروف الاعتيادية والاستثنائية .

وبحث سموه خلال الاجتماع تفعيل المسار الوقائي لبرنامج جاهز الذي يتمثل بتوعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر المحتملة وكيفية الوقاية منها .

وناقش الاجتماع تحقيق التعاون الأمثل بين الأجهزة الحكومية المعنية، والمؤسسات الخاصة، والجمعيات غير الربحية، وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتنسيق الجهود والطاقات والاستعدادات، بهدف تعزيز جاهزية منطقة الحدود الشمالية بالشكل الأمثل لحمايـة أرواح وممتلكات السكان، ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم، وحالات الكوارث والطوارئ وغيرها من الظروف الاستثنائية وقائياً وعلاجياً.

ودعا سموه لبناء مؤشرات أداء لبرنامج جاهز لتحديد خطوط الأساس والفجوات في كل محور من محاور الجاهزية وقياس كفاءة الأداء ومستويات التقدم في معالجة الفجوة في كل محور لتقييم الأداء ومدى فاعلية المشروعات التنفيذية.