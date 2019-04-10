شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء خاشقجي : لم نناقش أي نوع من أنواع التسوية المزعومة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أبناء وبنات خاشقجي ، في بيان ، اليوم ، أن "إجراءات المحاكمة في قضية مقتل خاشقجي لا تزال سارية ، لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة."

وأضاف البيان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هما رعاة لكافة الشعب السعودي، والذي نحن منه، وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية وليست جبرا لخطأ أو ذنب، وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه".

وتابع البيان:" تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانوناً، وحتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث أننا ورثة جمال خاشقجي ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك."

وأضاف "نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة أمر مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير."