أكثر من 5.5 مليون تأشيرة عمرة والغالبية من الإناث بنهاية رجب

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - واس

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بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440هـ، وحتى نهاية شهر رجب 5,102,400معتمرًا ومعتمرة بارتفاع نسبته %5عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 4,838,873، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 5,545,580 تأشيرة، أكثر بنسبة %5عن شهر رجب من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 5,278,017.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر رجب فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 4,597,530، بزيادة نسبتها %5.7 عن الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 4,348,416، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 504,870، أكثر بنسبة %3 عن عددهم في الموسم الماضي والذي بلغ 490,457، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

الحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 4,554,937معتمرًا، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 489,879معتمرًا، في حين سجل وصول 57,584 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر رجب من موسم1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 366,739، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 377,409، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 652,668، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 834,645، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 1,001,533، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 1,059,112، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 810,294معتمرًا. ومن بين 5,545,580تأشيرة، فإن عدد الذكور 2,617,921، وعدد الإناث 2,927,659 بغالبية %52,7 جاء منهم 1,863,151برفقة عائلاتهم، بينما 3,682,429 بشكل فردي.

وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية. وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من مرتين، بحيث سجل شهر رجب وجود 10,425 موظفا، منهم 8,649من الذكور، و1,776من الإناث، بزيادة %124 عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، والذي كان العدد فيه 4,643 موظفا، منهم 4,039 من الذكور، و604 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدومًا لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 1,185,513، تليها إندونيسيا 795,298، فالهند 495,179، ثم مصر 305,571، وفي المرتبة الخامسة تركيا 242,491، سادسا اليمن 242,351، سابعا ماليزيا 239,726، وثامنا الجزائر 218,923، تاسعا العراق 177,373، وعاشرا الأردن 141,581تأشيرة. وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.